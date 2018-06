Deel dit artikel:











Voor de laatste keer een harinkie happen bij Bep's haringkar Bep in haar haringkraam

Na 32 jaar en honderdduizenden haringen zit het erop. De 72-jarige Bep heeft zaterdag haar laatste haringen schoongemaakt in de haringkar in Rotterdam-Ommoord. "Iedere dag haring, daar blijf je jong bij" is weliswaar haar motto, maar nu vindt ze het mooi geweest.

Samen met haar zoon Peter begon ze meer dan dertig jaar geleden in een haringkraam. Nu stoppen ze samen. "Ik ben erin gerold door een keertje te helpen. Toen vond ik het zo leuk, dat ik het ben blijven doen." Bep heeft in meerdere kramen gewerkt, op verschillende plekken. De meeste jaren stond ze met een haringkar op het Eudokiaplein in Rotterdam-Noord. Hoewel ze pas drie jaar met een kraam in Rotterdam-Ommoord staat, heeft ze daar wel een vaste klantenkring opgebouwd. Zo zet Tonny Mahn, vriendin én vaste klant, haar deze zaterdag in het zonnetje. Als verrassing komt ze de laatste keer al toeterend en met een versierde wagen haar visje halen. "Ze is altijd maar in de weer met haar handjes, en ze moet de hele dag staan", zegt Tonny. "Ze verdient het om het rustiger aan te gaan doen." Bep vindt het na zoveel jaar en op haar 72ste mooi geweest. "Het is toch zwaar werk, de hele dag op je benen staan. Ik ga de klanten missen, maar de lucht niet!"