Mieren uitroeien loopt uit de hand in Zwijndrecht Foto: Ton Brouw

In een woning in Zwijndrecht is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond in een spouwmuur van een huis aan het Prinsessenpark, nadat de bewoner had geprobeerd de mieren in zijn achtertuin uit te roeien.

De Zwijndrechtenaar besloot met een gasbrander de mieren een kopje kleiner te maken. Dit verliep niet volgens plan: hij stak per ongeluk het roostertje in de buitenmuur aan, waardoor de vlam in de spouwmuur sloeg. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De brand is inmiddels onder controle, maar om er zeker van te zijn dat de brand echt goed gedoofd is, sloopt de brandweer enkele kunststof isolatieplaten op het dak. Zo kunnen ze beter bij de spouwmuur. Er is niemand gewond geraakt.