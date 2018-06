North Sea Round Town van start in Rotterdam

Liefhebbers van jazz, blues, soul, funk, hiphop en pop moeten vanaf dit weekend in Rotterdam zijn. De komende weken staat de stad bol van muziek tijdens North Sea Round Town.

Op ruim honderd verschillende locaties kunnen bezoekers genieten van meer dan driehonderd concerten. De meeste daarvan zijn gratis.

Onder meer in de hal van Rotterdam Centraal, de tuin van het Oogziekenhuis, in de metro en in verschillende verzorgingstehuizen worden tot 15 juli evenementen georganiseerd. Het festival trapte zaterdagavond af met een openluchtconcert op het Deliplein op Katendrecht.

North Sea Round Town is de traditionele aanloop naar het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Dat festival is dit jaar van 13 tot en met 15 juli in Ahoy Rotterdam.