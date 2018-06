Smid: 'Kippenvel als de gang van een paard majestueus op de muziek is'

De bekende Nederlandse bariton Ernst Daniël Smid mocht op paardensportevenement het CHIO iets bijzonders doen. Voor het eerst mocht iemand door de stadionspeakers zijn mening geven over de gebruikte muziek in de Grand Prix Kür.

In een interview met RTV Rijnmond voorafgaand aan zijn unieke klus vertelde Smid wat hem te wachten stond. ''Bij de oude proeven was er nog geen muziek. Toen kwamen ze erachter dat het wat toevoegt. Je kan kippenvel krijgen als de gang van een paard majestueus op de muziek is. Ik ga mijn menig geven over de keuzes van de muziek en oordeel hoe muzikaal de combinatie ruiter-paard is.''

Aan het verlenen van de medewerking van Smid zat een goed doel gekoppeld. De bariton wilde aandacht vragen voor Stichting Pijn bij Kanker, waar hij ambassadeur voor is.