Deel dit artikel:











Vijfde Nederlandse meerkamptitel voor Deurloo Vijfde Nederlandse meerkamptitel voor Deurloo

Op de NK turnen in zijn eigen Rotterdam heeft Bart Deurloo de titel gegrepen op de meerkamp. Het is de vijfde keer dat hij de beste van zijn land is op dit onderdeel.

Het was in Ahoy geen vlekkeloze meerkamp voor Deurloo. Na een val op voltige en een misser op sprong verzekerde hij zich door een sterk slotstuk aan de rekstok van de titel. Met een score van 82,600 punten hield hij Frank Rijken (81,150) en Casimir Schmidt (80,334) onder zich.