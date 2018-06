Deel dit artikel:











Groot geworden met de plakjes worst van slager Haak in Crooswijk Wil Haak

De Crooswijkse slagerij Haak sluit na 123 jaar de deuren. Zaterdag was de allerlaatste dag dat mensen een authentieke bal gehakt, zelf gedraaide worst of uierboord konden halen. De klandizie liep de laatste jaren terug en dat is de belangrijkste reden dat de slagerij in Rotterdam-Crooswijk dichtgaat.

De vaste klanten nemen afscheid met pijn in het hart. "Het is wel even slikken", zegt een van de klanten. "Ik kwam hier al als kind en mijn eigen dochter is groot geworden met de plakjes worst van slager Haak." "De opa's van mijn man zijn hier begonnen", vertelt Wil Haak. "Zij hebben de dieren van de wei naar de slacht gebracht en daarvan worst gemaakt. Het recept voor de leverworst is nog altijd van die tijd." Wil rolde door haar man in het vak. "Ik heb nu zolang achter de toonbank gestaan, dat ik wel mag zeggen dat ik goed geslaagd ben." Achteruitgang

Het was een moeilijke beslissing voor de slagersfamilie om te beslissen hun zaak aan de Crooswijkseweg te sluiten. "De winkelstraat is achteruit gegaan. Veranderingen komen niet meer op tijd om de zaak nog langer open te houden." Het was een moeilijke beslissing voor de slagersfamilie om te beslissen hun zaak aan de Crooswijkseweg te sluiten. "De winkelstraat is achteruit gegaan. Veranderingen komen niet meer op tijd om de zaak nog langer open te houden." Wil Haak gaat het rustiger aandoen. Haar zoon Sander gaat aan het werk in de Rotterdamse haven. De andere zoon, Stefan, zet het slagersvak voort in Capelle aan den IJssel. "Het is een heel goede slager", zegt een vaste klant. "Maar ze komen niet meer, dus Haakje moet zijn deur gaan sluiten. Het houdt een keertje op." Hij bestelde zaterdag zijn laatste ballen gehakt, overhandigde Wil een bedankkaart en zong You Never Walk Alone als afscheid.