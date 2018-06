Neptunus raakt koppositie kwijt na weer een ruime uitnederlaag

Een week nadat de honkballers van Neptunus bij de Hoofddorp Pioniers ruim verloren met 8-3, hebben de Rotterdammers zaterdag weer flink klop gehad in een uitwedstrijd. Op bezoek bij nummer drie HCAW werd het 8-1.

In Bussum sloeg de thuisploeg HCAW in vijf innings vier punten bij elkaar en dat aantal werd in inning zes verdubbeld. Afgelopen donderdag won de ploeg van Ronald Jaarsma thuis nog nipt met 2-1 van diezelfde tegenstander. Morgen zondag speelt Neptunus weer thuis tegen HCAW.

Door dit verlies staat Neptunus niet langer meer bovenaan in de hoofdklasse. L&D Amsterdam won zelf met 6-1 van Twins, heeft nu net zoveel punten als Neptunus, alleen heeft het twee wedstrijden minder gespeeld dan de Rotterdammers.