Grote reddingsactie voor zwanen onder de olie: 'Dit is een ramp'

De dierenambulance is begonnen met een grote reddingsactie om zeker honderden met olie besmeurde zwanen te redden. "Het is echt een ramp", zegt een medewerker van de dierenambulance zondag. "Verschrikkelijke dit!"

De dierenambulance haalt de dieren momenteel uit het water bij Maassluis, Hoek van Holland en Rozenburg. Een pendeldienst van ambulances brengt de zwanen naar Vogelklas Karel Schot in Rotterdam voor de nodige schoonmaak.



Tankschip



De dieren kwamen onder de olie te zitten nadat een tankschip zaterdagmiddag tegen een steiger was gevaren in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam. Er lekte daarna 220 ton stookolie weg.

Ondanks pogingen van de veiligheidsregio om verspreiding te voorkomen, is de olie inmiddels verder gedreven en ligt het spul ook in het water bij Maassluis, Hoek van Holland, Schiedam en Vlaardingen.

Reddingsactie



Boten van onder meer de brandweer en Rijkswaterstaat halen zoveel mogelijk zwanen uit het water om ze te redden. Langs het water in Maassluis is ook een 'rampentent' opgezet om de vogels op te vangen.

"We hebben nu zes tot zeven dierenambulances uit de hele regio die als pendeldienst naar Karel Schot rijden. Die zwanen moeten zo snel mogelijk van die olie af, want anders gaan ze dood", zegt Peter van Baarlen van de Dierenambulance Rotterdam.

Zeker één zwaan is overleden. Hoeveel dieren besmeurd zijn met olie is nog onbekend. "Gisteren telden we er tachtig, maar ik denk dat het er veel meer zijn", vertelt Van Baarlen.

Volgens hem is stookolie "echt troep. Het is een ramp. Ik heb nog nooit zoiets van deze omvang gezien en dat ook nog eens langs de hele rivier."

Ook Edwin Verhoeven van de dierenambulance gaat ervan uit dat erg veel vogels zijn getroffen door het olielek. Hij spreekt van bijna tweehonderd zwanen.



Hoewel de reddingsactie momenteel vooral is gericht op het redden van zwanen zitten meer vogels onder de olie. Het Reddingsteam Zeedieren Nederland schat dat het gaat om zo'n negenhonderd tot duizend vogels in totaal, waaronder eenden, zwanen en ganzen.

Vrijwilligers



De hulpdiensten zoeken vrijwilligers om te helpen bij de reddingsactie. Het moeten wel mensen zijn die weten hoe ze moeten omgaan met vogels die onder de olie zitten. De politie Maassluis roept op via Facebook om vooral geen eigen initiatief te tonen.

Een van de mensen die zondag meehelpt, is de 12-jarige Naomi Verhoeven uit Ridderkerk. Zij is met haar vader meegekomen.

Tot nu toe heeft zij drie levende zwanen uit het water gehaald en één dode. "Ik vind het wel heel zielig, maar ik ben het ook gewend. Ik help al bijna twee jaar."



Havens dicht



Verschillende jachthavens in de regio zijn gesloten om verdere verspreiding van de olie te voorkomen. Onder meer de buitenhaven van Vlaardingen en de Wilhelminahaven in Schiedam zijn dicht, net als jachthavens in Maassluis, Hoogvliet, Rhoon en de Veerhaven in Rotterdam.

Ook de havens in Spijkenisse en Oud-Beijerland zijn uit voorzorg gesloten. Schepen kunnen er voorlopig niet in of uit.