CHIO TV aflevering 4: kür op muziek Foto: ANP

De vierde aflevering van CHIO TV staat volledig in het teken van dressuur. Want de zaterdagavond is altijd uitverkocht in het Kralingse bos. Dan is het tijd voor de kür op muziek. Edward Gal was de sterkste, voor de Zweed Patrik Kittel.

RTV Rijnmond zond de hele wedstrijd live uit. Bekijk hier een ruime samenvatting van de avond in de vierde aflevering van CHIO TV.