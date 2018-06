De politie heeft een 32-jarige man opgepakt voor het bedreigen van een portier in Rotterdam. Dat gebeurde bij een café op de Pretorialaan op Zuid.

De verdachte bedreigde de portier zaterdagochtend met een vuurwapen. De twee gingen elkaar daarna te lijf. Bij de worsteling viel het wapen uit elkaar op de grond.

De verdachte rende weg, maar agenten vonden hem even later in de buurt op de Pretorialaan. Het wapen is nog niet teruggevonden.