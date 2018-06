Politie haalt in regio snelheidsduivels van de weg

De politie in Rotterdam en Vlaardingen heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met meerdere snelheidsduivels.

Een 41-jarige man uit Vlaardingen werd van een snelweg geplukt toen agenten hem laserden. Hij reed 184 kilometer per uur, terwijl hij maar 100 kilometer per uur mocht.

Toen agenten de auto met bestuurder aan de kant zetten, bleek hij ook nog dronken te zijn. De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

Charlois



Ook in Rotterdam-Charlois haalde de politie een motorrijder van de weg die het gas flink opentrok. Op de Bree- en Randweg reed hij 160 en 140 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

De man is zijn rijbewijs en motor voorlopig kwijt.