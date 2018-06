Ramp met dieren na olielek in Rotterdam breidt zich snel uit

Honderden zwanen zijn in de problemen door de olieramp in de Rotterdamse haven. Dat aantal wordt snel groter. De dierenambulance schat zondagmiddag rond 15:00 uur dat er drie- tot vierhonderd zwanen besmeurd zijn met stookolie. Of ook andere vogels zijn getroffen, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder.

Andere organisaties zoals Reddingsteam Zeedieren Nederland spreken ook van besmeurde ganzen, andere vogels en zeehondenpups, maar een totaalplaatje ontbreekt zondagmiddag nog.

"We hebben geen eenden gezien en het aantal ganzen dat is besmeurd weten we niet", zegt Peter van Baarle van de dierenambulance.

De besmeurde dieren worden zo snel mogelijk uit het water gehaald en naar Vogelklas Karel Schot gebracht. Daar is alle hulp welkom, maar de Vogelklas benadrukt dat het belangrijk is dat met mensen ervaring hebben met de opvang van de vervuilde dieren.

"De Vogelklas heeft nu geen tijd om mensen te trainen", zegt verslaggever Mooike de Moor.

Hulp



Verschillende organisaties zijn bezig met het redden van de dieren, waarbij veel particulieren waaronder roeiers en mensen met een plezierboot, een handje toesteken. Snelheid is geboden, want de zwanen kauwen aan hun veren om de olie zelf te verwijderen en daardoor krijgen ze de olie ook binnen.

"Als je dat binnenkrijgt, verbrandt je eigenlijk. Dus er is hier echt een heel groot drama bezig", vertelt verslaggever Jacco van Giessen vanuit Hoek van Holland.

De dierenambulance krijgt uit het hele land hulp aangeboden van dierenambulances. Op dit moment is alleen een dierenambulance uit Velsen naar onze regio gekomen om te helpen.

"Als we willen kunnen ze de rest bellen, maar we hebben wat moeite met de coördinatie hier", zegt Van Baarle.



Opruimen



Het gaat nog zeker dagen duren voordat de stookolie die in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam weglekte, is opgeruimd. De veiligheidsregio vermoedde dat zaterdag al, maar een woordvoerder laat zondag weten dat het opruimen een flinke klus is die mogelijk zelfs nog weken in beslag neemt.

"Het opruimen is lastig en tijdrovend en door het grote verspreidingsgebied een grote klus voor hulpdiensten en het reinigingsbedrijf", zegt de woordvoerder.

Een gespecialiseerd bedrijf is de hele nacht doorgegaan met de opruimwerkzaamheden. De olie is van Hoek van Holland tot Spijkenisse in het water aangetroffen.

Volgens de veiligheidsregio drijft het spul rond 15.00 uur met het getij mee richting Rotterdam, maar is het nog niet verder gekomen dan Schiedam.

Aanvaring



Zo'n 220 ton stookolie lekte zaterdag weg toen een tankschip tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven voer. De hulpdiensten probeerden te voorkomen dat het spul verder zou drijven.

Hoewel het overgrote deel van de olie nog in de Petroleumhaven ligt, is het niet helemaal gelukt om verspreiding te voorkomen. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat doordat een oliescherm niet snel genoeg kon worden opgezet.

"Het is niet één dikke laag olie, maar op sommige plekken concentreert de olie zich en op andere stukken ligt er alleen een dun filterlaagje olie."