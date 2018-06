Churandy Martina opnieuw snelste man van Nederland

Churrandy Martina van Rotterdam Atletiek mag zich weer de snelste man van Nederland noemen. In Utrecht pakte hij zondag op de 200 meter de Nederlandse titel. Eerder won Martina al op de 100 meter.

Ondanks flinke tegenwind liep Martina in 20,83 seconden naar de titel. Liemarvin Bonevacia, eveneens van Rotterdam, moest in de finale van de 200 meter toegeven op Martina. Hij pakte het zilver in 20,88. Solomon Bockarie behaalde het brons.

Chris Garia, die tot voor kort nog honkballer was, eindigde net buiten het podium. Hij werd vierde met een tijd van 21,15.