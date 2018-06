Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat: noodhospitaal voor besmeurde vogels komt zo snel mogelijk Foto: MediaTV

Rijkswaterstaat gaat een noodhospitaal inrichten voor de vogels die met olie zijn besmeurd in de Rotterdamse haven. Het tijdelijke dierenziekenhuis komt in de regio Rijnmond. Waar precies is nog onduidelijk.

De vogels die worden gevangen worden eerst gestabiliseerd bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Daarna gaan ze naar het noodhospitaal, omdat Karel Schot niet alle vogels kan opvangen. Rijkswaterstaat heeft een crisiscentrum ingericht waar zondagmiddag rond 16:30 uur wordt gesproken over de exacte locatie en de grootte van het hospitaal. "De nood is hoog en er wordt hard aan gewerkt. Het hospitaal komt er dus zo snel mogelijk", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Omvang

Zeker honderden vogels zijn dit weekend Zeker honderden vogels zijn dit weekend besmeurd geraakt met stookolie . Het spul kwam in het water terecht toen een tanker tegen een steiger voer in de Derde Petroleumhaven. Het aantal vogels dat getroffen is, wordt snel groter, hoewel een totaalplaatje nog ontbreekt. De dierenambulance spreekt van drie- tot vierhonderd zwanen, terwijl Reddingsteam Zeedieren Nederland het ook heeft over eenden, ganzen en zeehondenpups. Zij schatten in dat zo'n duizend dieren onder de olie zitten. Meerdere hulpdiensten waren zondag druk in de weer om alle zwanen uit het water te halen. Zij worden naar Vogelklas Karel Schot gebracht voor de nodige schoonmaak. Vrijwilligers

Een overweldigd aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om te helpen bij de reddingsactie, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om burgers en hulpinstanties. Een overweldigd aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om te helpen bij de reddingsactie, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om burgers en hulpinstanties. De hulpdiensten hebben aan de Deltaweg in Maassluis een tent opgezet waar mensen die een helpende hand willen bieden zich kunnen melden. Daar krijgen ze uitleg over de procedure en de coördinatie van de hulpactie.