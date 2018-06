Rijkswaterstaat: noodhospitaal voor besmeurde vogels maandag bij Maeslantkering

Rijkswaterstaat gaat een noodhospitaal inrichten voor de vogels die met olie zijn besmeurd in de Rotterdamse haven. Het tijdelijke dierenziekenhuis komt op een groot parkeerterrein bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland.

De vogels die worden gevangen worden voorlopig eerst gestabiliseerd bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Dat betekent dat ze speciale medicijnen krijgen waarmee ze van binnen worden doorgespoeld.

Daarna gaan de dieren naar het noodhospitaal, omdat Karel Schot niet alle vogels kan opvangen.

Opbouw



Het dierenziekenhuis wordt maandag opgebouwd op het parkeerterrein. Dat gebied is alleen te bereiken via een privéweg van Rijkswaterstaat. Waarschijnlijk komen er allemaal tenten te staan, zegt Rijkswaterstaat.

Zodra het noodhospitaal staat, gaan de zwanen niet meer naar de Vogelklas. Ze worden dan meteen naar het tijdelijke ziekenhuis gebracht, waar ze worden gestabiliseerd en gewassen.

Daarna moeten ze daar ook revalideren, omdat het wassen het vet tussen de veren aantast.

Wanneer het noodhospitaal de eerste zwanen kan opvangen, is nog onbekend. "De nood is hoog en er wordt hard aan gewerkt. Het hospitaal komt er dus zo snel mogelijk", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Omvang



Zeker honderden vogels zijn dit weekend besmeurd geraakt met stookolie . Het spul kwam in het water terecht toen een tanker tegen een steiger voer in de Derde Petroleumhaven.

Het aantal vogels dat getroffen is, wordt snel groter, hoewel een totaalplaatje nog ontbreekt.

De dierenambulance spreekt van drie- tot vierhonderd zwanen, terwijl Reddingsteam Zeedieren Nederland het ook heeft over eenden, ganzen en zeehondenpups. Zij schatten in dat zo'n duizend dieren onder de olie zitten.

Meerdere hulpdiensten waren zondag druk in de weer om alle zwanen uit het water te halen. Zij worden naar Vogelklas Karel Schot gebracht voor de nodige schoonmaak.

Meldpunt voor vrijwilligers



Een overweldigend aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om te helpen bij de reddingsactie, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om burgers en hulpinstanties.

Aan de Deltaweg in Maassluis is een tent opgezet waar mensen die een helpende hand willen bieden zich kunnen melden. Daar krijgen ze uitleg over de procedure en de coördinatie van de hulpactie.

Mogelijk volgt komende dagen nog een oproep voor vrijwilligers die misschien kunnen komen helpen in het noodhospitaal.