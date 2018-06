Moti en Kathmann PvdA-wethouders in Rotterdam

Richard Moti en Barbara Kathmann zijn de kandidaat-wethouders voor de PvdA in Rotterdam. Moti moet verantwoordelijk worden voor Werk en Inkomen en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). De huidige fractievoorzitter van de PvdA, Barbara Kathmann is kandidaat-wethouder voor Economie en Toerisme.

Moti was eerder tussen 2013 en 2014 wethouder van Financiën in Rotterdam en zat elf jaar in de gemeenteraad. Hij zit nu in het bestuur van FNV. "Bij de FNV ben ik ook al jaren bezig op het gebied van werk en inkomen. Als je dan in Rotterdam woont en ziet hoeveel mensen er in de bijstand zitten, dan gaan je handen kriebelen om daar iets aan te doen. Die kans krijg ik nu."

Hij vindt dat het aantal mensen in de bijstand nu echt moet gaan krimpen. "Nu de economie al een paar jaar aantrekt, moeten we ervoor zorgen dat we meer banen voor Rotterdammers gaan creëren en dat het aantal mensen in de bijstand aanzienlijk gaat afnemen."

De afgelopen periode was burgemeester Aboutaleb verantwoordelijk voor NPRZ, nu gaat het weer naar een wethouder. "Dat was in de periode daarvoor ook zo. De 130 miljoen die het Rijk nu in Rotterdam-Zuid stopt is broodnodig, maar we staan voor grote opgaven, waar we hard aan gaan werken."

Langetermijnvisie

Kandidaat-wethouder Kathmann moet een langetermijnvisie ontwikkelen voor de veranderende stedelijke economie. "Die hele grote opdracht van de energietransitie gaat heel veel vragen van Rotterdammers, maar heeft ook kansen voor nieuwe banen."

Ze ziet grote kansen om de stedelijke economie te verbeteren. "Als het ons gaat lukken om het Rotterdamse vestigingsklimaat voor ondernemers, bedrijven en het mkb te verbeteren, kan daar heel veel vanuit gaan."

De post Toerisme zat eerder ondergeschoven bij Economie, vertelt Kathmann. "Maar nu wij echt een toeristenstad zijn geworden vraagt dat ook weer om nieuwe uitdagingen."

Kathmann is de eerste vrouwelijke wethouderskandidaat die is bekendgemaakt. In het vorige Rotterdamse college zaten alleen mannen. "Ik ben blij dat de PvdA een vrouw naar voren heeft geschoven als wethouderskandidaat, maar het gaat om de beste mensen aan het roer en daar gaat iedere partij zelf over."

Andere wethouders

Eerder werd bekend dat Bert Wijbenga (VVD), Adriaan Visser, Saïd Kasmi (D66), Sven de Langen (CDA) en Michiel Grauss (CU-SGP) wethouderskandidaten voor het nieuwe college zijn. De laatste drie wethouderskandidaten zijn nog niet bekendgemaakt.

Dinsdagmiddag presenteren toekomstige coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP hun plannen in Ons Park op Noordereiland.