Wereldrecordpoging selfiemaken: 'Het was een totale mislukking'

Het was zo'n ambitieus plan: een selfie maken met 2 duizend man. Het moest een wereldrecord worden, maar initiatiefnemer Koen van Rijn kwam zondag van een koude kermis thuis: "Niemand kwam opdagen."

Van Rijn wilde de recordpoging doen voor de Markthal op de Blaak in Rotterdam. Maar toen hij daar zondagochtend aankwam, was er plotseling markt. Terwijl hem was verzekerd dat het plein leeg zou zijn.

"Het was een totale mislukking", zegt een treurende Van Rijn. "Mensen gaan mee ik de hype op Facebook denk ik, maar er kwam niemand."

Of hij een nieuwe poging gaat wagen, weet de Rotterdammer nog niet. "Ik wil het wel doen, maar dan met een evenement. Dan kunnen we samen iets regelen", zegt Van Rijn in de hoop zo een hogere opkomst te krijgen.