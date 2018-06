Onderzoek botsing olietanker in volle gang, Odfjell aansprakelijk gesteld

De zeehavenpolitie onderzoekt hoe de olietanker Bow Jubail zaterdagmiddag op een steiger in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam heeft kunnen klappen. Centraal in het onderzoek staan de gesprekken tussen de kapitein, de loods en de sleepboot van Kotug Smit.

De Bow Jubail was aan het aanleggen bij de steiger bij LBC. Een loods was aan boord om daarbij te adviseren. Dat is een gids die schepen in en uit de haven leidt. De sleper van Kotug Smit lag achter het schip, dat eigendom is van de Noorse rederij Odfjell Tankers.

Roeiers



Door vooralsnog onbekende oorzaak klapte het schip rond 13:40 uur op de steiger en spoot stookolie uit de voorraadbunkers van de Bow Jubail. De tanker had verder geen lading aan boord.

De roeiers van de KRVE hebben vervolgens het schip alsnog aan de steiger vastgelegd. "Anders was het schip aan de haal gegaan. Dat is het laatste wat je in dit geval kunt gebruiken. Onze prioriteit is veiligheid", zegt voorzitter Erik de Neef (KRVE). "De jongens zaten wel helemaal onder de smurrie."

Volgens een woordvoerder van het Loodswezen heeft de zeehavenpolitie inmiddels de voicerecorder van de Bow Jubail opgevraagd om de gesprekken tussen de loods, kapitein en sleepbootkapitein terug te luisteren. Mogelijk wordt zo duidelijk wat de oorzaak van de aanvaring is geweest.

Aansprakelijk



Het Havenbedrijf Rotterdam heeft inmiddels Odfjell Tankers als eigenaar van het schip aansprakelijk gesteld. Dat is een gangbare civiele procedure bij incidenten zodat het onderzoek op gang komt. Het zegt volgens een woordvoerder niets over de schuldvraag.

De Noorse rederij heeft ook een onderzoeksteam samengesteld om de oorzaak te achterhalen. Odfjell betreurt dat de botsing is gebeurd en dat als gevolg zoveel dieren moeten lijden.

RTV Rijnmond heeft ook geprobeerd om een reactie te krijgen van sleper Kotug Smit. Het bedrijf was zondag helaas niet bereikbaar.

2007



De laatste keer dat de haven van Rotterdam met een enorme olievlek werd geconfronteerd, was in 2007. Toen sloeg bij een storm de Claudel los. Dat schip klapte op een pijpleiding van MOT.