Man beschoten in Capelle aan den IJssel

Een 39-jarige man is zondag aan het eind van de middag beschoten in Capelle aan den IJssel. Niemand raakte gewond, zegt de politie.

De man stond rond 17:30 uur voor een huis op Het Steen toen plotseling een auto stopte. De bestuurder stapte uit, haalde een wapen tevoorschijn en schoot. Daarna reed hij hard weg.

Waarom de man schoot, is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het om een gerichte actie ging en dat de man voor het huis het doelwit was. De schutter is nog spoorloos.