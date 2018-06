Deel dit artikel:











CHIO-held Verlooy: 'Het pakketje past gewoon' Jos Verlooy

Jos Verlooy kon zijn geluk niet op na de gewonnen landenwedstrijd met België tijdens het CHIO Rotterdam. De springruiter besliste de wedstrijd door in de tweede ronde foutloos te blijven. De Belgische equipe zegevierde zonder strafpunten. Verlooy won vrijdag ook al de Grote Prijs. "Supermooi. Ik heb twee toppaarden bij me, het weekend is fantastisch verlopen. Twee prijzen met twee paarden. Mooier kan ik me niet voorstellen."

Voor de 23-jarige Verlooy viel alles op zijn plek tijdens de 70ste editie van het CHIO Rotterdam. "Alles paste dit weekend, alles liep. Kan niet tevreden genoeg zijn met mijn paarden. Zo mooi, eerst vrijdag de Grote Prijs, nu de landenwedstrijd. Het pakketje past gewoon."