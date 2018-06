Neptunus verliest wederom van HCAW

Curaçao Neptunus heeft zondag opnieuw verloren in de honkbal hoofdklasse. In het eigen Familiestadion versloeg HCAW de ploeg van Ronald Jaarsma met 1-2.

Zaterdag verloren de Neptunianen al met 8-1 van HCAW. Het is voor de regerend landskampioen een zeldzame dip.

Er werd alleen in de vierde en vijfde inning gescoord door de ploegen. Neptunus kwam in de vierde op voorsprong, maar zag HCAW wel nog gelijk komen in diezelfde inning.

De Bussumse formatie scoorde in de vijfde inning opnieuw. Daarna werd er door beide ploegen niet meer gescoord. Neptunus staat nu tweede, twee punten achter L&D Amsterdam. Daar komt bij dat de Amsterdammers nog twee wedstrijden tegoed hebben.