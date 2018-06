CHIO TV aflevering 5: België boven en compilatie week

In de laatste aflevering van CHIO TV zie je de ontknopingen bij de twee laatste grote wedstrijden deze week. De landenwedstrijd springen en bij het dressuur de kür op muziek. De Lage Landen regeerden en we kijken ook terug vijf mooie dagen topsport en entertainment uit het Kralingse bos.

Edward Gal en Jos Verlooy waren de grote mannen van de 70e editie van het CHIO. De Nederlander en de Belg wonnen bij het dressuur en het springen de individuele als de landenprijs. Ook zien we in CHIO TV wat secretaresses kunnen leren van een paardenfluisteraar. We sluiten af met een compilatie van vijf uitzendingen, die we met bijzonder veel plezier hebben gemaakt.

Bekijk hierboven aflevering 5 van CHIO TV