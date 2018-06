Deel dit artikel:











Zweten voor KiKa levert ruim 3 ton op Foto: Run for KiKa

De achtste Run for KiKa Rotterdam heeft zondagmiddag meer dan driehonderdduizend euro opgebracht. Ruim 2 duizend mensen liepen 's middags in het Zuiderpark 5 of 10 kilometer om geld op te halen voor kankeronderzoek.

KiKa maakt zich hard voor de strijd tegen kinderkanker. Een op de vier kinderen overlijdt momenteel aan de ziekte. In het Zuiderpark was ook een speciale KidsRun voor KiKa. Feyenoorder Jean Paul Boëtius zette een aantal kinderen met kanker in het zonnetje. Tijdens het evenement is meer dan 305 duizend euro opgehaald. "Geweldig dat zoveel mensen zich letterlijk in het zweet rennen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa", zegt Selma namens de organisatie. Een van de deelnemende teams was Team Celeste, waar een bijzonder verhaal achter schuilgaat. De 17-jarige Celeste uit Rotterdam kreeg vorig jaar te horen dat ze leukemie heeft. Dat was op dezelfde dag dat ze slaagde voor haar vmbo-diploma. Vrienden en familie zetten binnen no-time Team Celeste op om geld op te halen voor KiKa. Het team is met 150 lopers het grootste team dat dit jaar meedeed. Zij hebben meer dan 16 duizend euro bij elkaar gerend.