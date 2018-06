AZ wil door met Feyenoord-huurling Vejinovic

AZ wil volgend jaar ook beschikken over Marko Vejinovic. De middenvelder werd dit jaar gehuurd van Feyenoord, maar scheurde zijn kruisband af en kwam daardoor amper in actie voor AZ.

Tegenover AZ TV geeft trainer John van den Brom aan dat de Alkmaarders Vejinovic graag aan de selectie willen toevoegen. "In de wedstrijden die Vejinovic speelde, hebben we veel plezier aan hem gehad. Jammer voor hem en voor ons raakte hij ernstig geblesseerd. Hij is op de weg terug en we zien hem hier nog revalideren. Dit omdat zijn huurperiode tot 1 juli loopt."

De intentie is er van beide kanten, geeft van den Brom tegenover AZ TV aan. "Het is nu aan de clubs en vooral aan Max Huiberts, om daar invulling aan te geven."

Oud-Feyenoorder Ron Vlaar blijft in ieder geval voor AZ spelen. Hij verlengt zijn contract met één jaar bij de Noord-Hollanders.