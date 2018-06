Deel dit artikel:











Aboutaleb kreeg doodsbedreiging na Pegidadebat Foto: Bart Maat (ANP)

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is vorige week met de dood bedreigd na het raadsdebat over de Pegidademonstratie. Dat vertelde hij zondagavond in Studio Rusland op NPO1.

Na het debat met Denk in de gemeenteraad kreeg Aboutaleb de doodsbedreiging, zegt hij. "Ik heb besloten die demonstratie van Pegida niet te verbieden, dezelfde middag kwam de ernstige doodsbedreiging binnen." De burgemeester besloot daarna niet meer terug te komen naar het stadhuis en werd in de gemeenteraad vervangen door vicevoorzitter Jan-Willem Verheij. "Ik ben thuis gebleven", zegt Aboutaleb. "Het is heel vervelend als je hiermee geconfronteerd wordt, terwijl ik mijn werk doe en probeer recht te doen." De burgemeester sprak erover in het voetbalprogramma naar aanleiding van de Zweedse voetballer Jimmy Dumaz, die ook doodsbedreigingen heeft ontvangen. "Welkom in mijn wereld", merkte Aboutaleb op. "Ik heb hier helaas vaker mee van doen." Er is aangifte gedaan van de bedreiging. Aboutaleb herhaalde nogmaals dat dit verband houdt met de uitspraken van de Turkse minister voor Europese Zaken aan zijn adres. Die vond dat Aboutaleb als moslim de Pegidademonstratie niet kon laten doorgaan. "Daardoor wordt een klimaat gecreëerd waarin het voor sommige mensen normaal is om dit soort bedreigingen te uiten."