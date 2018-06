Deel dit artikel:











Tjokvolle Vogelklas Karel Schot: 'Breng geen spullen meer' De vogels bij de Vogelklas Karel Schot - Foto: Vogelklas Karel Schot

De met olie besmeurde vogels die uit de Rotterdamse haven zijn gered, zijn ondergebracht in opvanglocaties in Rotterdam-Zuid, Hoek van Holland en Den Haag. Mogelijk komt er zondagavond ook nog een opvang in Maassluis, omdat er een tekort is in de bestaande opvang, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam.

Zo is de Vogelklas Karel Schot vol. Er zitten momenteel 250 zwanen. Medewerkers verwachten dat de eerste vogels er de komende dagen gewassen kunnen worden, meldt de Vogelklas. De dieren konden zondagmiddag niet meteen van de olie worden bevrijd, omdat de zwanen van streek raken van een wasbeurt terwijl ze al gestrest zijn. Spullen

De Vogelklas roept mensen op dieren en geen handdoeken en andere spullen meer te komen brengen. "We moeten al onze aandacht nu richten op de dieren", laat de organisatie weten. Als er nog spullen nodig zijn, doet de opvang binnenkort een nieuw oproep. Rijkswaterstaat richt maandag op het parkeerterrein bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland een noodhospitaal in voor de honderden watervogels. Daar komen onder meer tenten en hokken. Zodra het hospitaal klaar is, worden de dieren bij de Maeslantkering gewassen en kunnen ze er revalideren.