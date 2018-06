10 miljoen extra voor verbetering luchtkwaliteit binnenstad

De overheid trekt 10 miljoen euro uit om de luchtkwaliteit in onder meer de binnenstad van Rotterdam te verbeteren. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Van Veldhoven kondigt in samenwerking met gemeenten extra maatregelen aan in Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Utrecht. In Rotterdam gaat het onder meer om het inperken van het verkeer dat gebruikt maakt van de Maastunnel en z'n aanvoerroutes. Hoe dat precies wordt uitgevoerd, is nog niet duidelijk.

Door de maatregelen zou de luchtkwaliteit in Nederlandse binnensteden nog voor het einde van dit jaar moeten voldoen aan de Europese waarden voor luchtkwaliteit, blijkt volgens de staatssecretaris uit de huidige prognoses.