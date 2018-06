Feyenoord presenteert nieuwe thuisshirt

De spelers van Feyenoord zullen maandag tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen het nieuwe thuisshirt dragen. In het tenue zijn klassieke elementen uit de jaren '80 en '90 aangebracht.

De drie strepen op de schouders, kraag en biesjes van de mouwen zijn zwart. Ook het broekje van het thuistenue is zwart en heeft drie witte Adidas-strepen aan de zijkant, plus een rode bies aan de onderkant. De sokken zijn wederom zwart, met een bovenkant van rood met witte strepen.

In de hele outfit komt daarmee de driekleur van Feyenoord (rood-wit-zwart) terug. In de nek is een groen-wit label terug te vinden.

Capellenaar Ronnie Flex staat samen met mede-artiest Winne centraal in de lanceringscampagne en heeft het Feyenoord-shirt gepresenteerd. Winne bracht al in meerdere nummers een ode aan Rotterdam.

Capellenaar Ronnie Flex is dankzij vele nummer 1-hits en na meerdere shows bij Feyenoord een vertrouwd gezicht. Zo was hij onlangs nog de hoofdact bij de bekerhuldiging in de Kuip.

Het nieuwe thuistenue is vanaf maandag verkrijgbaar in de Feyenoord Fanshops en in de online Feyenoord Fanshop.