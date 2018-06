Opgevangen vogels Karel Schot 'maken het goed'

De met olie besmeurde vogels die worden opgevangen bij Vogelklas Karel Schot, maken het vooralsnog goed. Dat zegt Monique de Vrijer van de Vogelklas. "Ze zijn rustig, ze hebben gegeten, ze poetsen zich. Dat ziet er goed uit."

Honderden vogels raakten dit weekend besmeurd met olie, nadat een schip tegen een steiger botste in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam. Er lekte 220 ton olie de haven in, wat vervolgens verder dreef richting Schiedam, Hoek van Holland en Maassluis.

De Vogelklas is één van de locaties waar de besmeurde dieren worden opgevangen en schoongemaakt. De olie is om meerdere reden funest voor de vogels. "Je kan niet vliegen met smurrie op je vleugels", zegt De Vrijer. "Daarnaast raakt een vogel door de olie zijn waterdichtheid kwijt en daarmee ook zijn drijfvermogen."

Doordat de vogels zichzelf schoon proberen te maken, krijgen de dieren ook olie binnen. "Dat is niet gezond natuurlijk. Dat is ook de reden dat ze in de opvang gespoeld worden met een vochtoplossing."

De vogels zitten met tientallen bij elkaar in hokken in de opvang. "Ze zijn toch vaak het meest relaxed als ze bij elkaar zijn", zegt De Vrijer. "Rust helpt ook. De dieren zijn in de rui en dat kost ook al veel energie in het lichaam. Daar is nog een hoop stress bovenop gekomen."

Of de vogels het allemaal overleven? "We doen er alles aan om daarvoor te zorgen", besluit De Vrijer.