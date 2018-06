RTV Rijnmond bivakkeert week lang in Rotterdam-Bloemhof

RTV Rijnmond verblijft deze week in Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Verslaggevers Koen Freijssen, Maurice Laparlière en Thirza Borgia doen vijf dagen lang verslag tijdens het project 'Bloemhof op de Kaart!'

Bloemhof heeft officieel de status van 'focuswijk' en kent problemen zoals wapenbezit, armoede, werkloosheid en tweedeling. Maar er leeft ook een grote groep kleurrijke bewoners die er de schouders onder zet. Bewoners die knokken voor een beter Bloemhof.



Waar lopen de bewoners tegenaan? Wat zijn de overwinningen die worden geboekt? En wat heeft Bloemhof nodig om het imago van achterstandswijk te ontgroeien?

Koen, Maurice en Thirza gaan in Bloemhof op zoek naar verhalen en antwoorden.

De verhalen van de verslaggevers zijn te volgen via de website en app van Rijnmond, social media, televisie en radio. Op de onderstaande kaart komen markeringen van alle verhalen die de verslaggevers maken. Klik op het bloemetje voor het hele verhaal.