Shane O'Neill alweer weg bij Excelsior

Na één seizoen in Rotterdam vertrekt Shane O'Neill bij Excelsior. Hij tekent een contract voor drie en een half jaar bij het Amerikaanse Orlando City SC. De centrale verdediger kwam maar tot één wedstrijd in het eerste van Excelsior.

De 24-jarige O'Neill begon zijn carrière als prof ook al in de Verenigde Staten, bij de Colorado Rapids. In het seizoen 2016-2017 speelde de Ier bij NAC het merendeel van de wedstrijden, waarbij de club uit Breda promoveerde naar de Eredivisie. Hij droeg ook vijf keer de aanvoerdersband.

Daarna tekende hij transfervrij een contract bij Excelsior, waar hij weinig aan spelen toe kwam. Hij speelde vooral in de Beloften Eredivisie. In de uitwedstrijd bij Heerenveen maakte hij zijn enige minuten in het eerste elftal van de Kralingers. Eind 2017 stond hij een paar maanden aan de kant wegens een buikspierblessure.