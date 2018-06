Rijkswaterstaat is maandagochtend begonnen met het inrichten van een noodopvangcentrum in Maassluis. Het opvangcentrum voor de met olie besmeurde vogels komt op een parkeerterrein bij de Maeslantkering.

Honderden vogels worden momenteel al opgevangen in Rotterdam-Zuid, Hoek van Holland en Den Haag. Er zijn echter zoveel dieren met olie besmeurd door het grote olielek zaterdagmiddag, dat de aanwas veel groter is dan de capaciteit van de huidige opvanglocaties.

Ruimte

Het opvangcentrum in Maassluis moet uitkomst bieden. "Zwanen zijn best grote vogels. Ze hebben veel ruimte nodig en er zijn ook veel mensen nodig. Bij de Maeslantkering hebben we een grote parkeerplaats en bovendien zitten we dan dicht bij het gebied waar de besmeurde vogels zitten", legt Elske ten Have van Rijkswaterstaat uit.

Het keringshuis wordt ingericht als commandocentrum. Wanneer de vogels daadwerkelijk kunnen worden opgevangen in het opvangcentrum, is nog niet duidelijk. Adviseur Claude Velter verwacht dat maandagavond de tenten staan en dat komende nacht of dinsdagochtend de eerste zwanen gestabiliseerd kunnen worden.

Catastrofe

"Het lichaam gaat door de olie achteruit. Dat proces moet gestopt worden. Daarna kunnen we ze wassen, maar dat duurt nog wel twee tot drie dagen." Voordat de vogels ook daadwerkelijk kunnen uitvliegen, zijn we volgens Velter enkele weken verder.

Hoewel er nu al driehonderd vogels zijn opgevangen, moeten er nog zeker zeshonderd vogels uit het water gehaald worden. "Het is echt een catastrofe", zegt Velter. "Ik heb nog geen zwaan zonder olie gezien."