Sparta haalt Rayhi en Alberto op bij NEC

Mohamed Rahyi en Suently Alberto spelen komend seizoen op het Kasteel. Zij komen beiden over van NEC. Rahyi en Alberto waren transfervrij. De twee nieuwe Spartanen tekenen allebei een contract voor twee seizoenen. Voor Rotterdammer Alberto is het een terugkeer bij Sparta, waar hij ook al speelde in de jeugd.

Alberto was een vaste basiskracht bij Jong PSV, voordat hij vorige zomer naar Nijmegen vertrok. Daar kwam de 22-jarige verdediger, mede door blessures, afgelopen seizoen niet aan spelen toe. Rahyi bewandelde eerder al dezelfde weg als Alberto, hij vertrok in de zomer van 2015 van Eindhoven naar Nijmegen. Afgelopen seizoen stonden verschillende blessures Rahyi nog in de weg. Desondanks kwam hij tot zeven doelpunten in achttien wedstrijden.

"Het is een speler die zowel op de flanken als achter de spitsen kan spelen en veel rendement bezit. Een speler met zijn kwaliteiten is een aanwinst voor een club als Sparta", aldus technisch directeur Henk van Stee over Rayhi. Ook is hij erg tevreden met de terugkeer van Alberto. "Hij heeft in meerdere nationale jeugdelftallen gespeeld en in de beloften van PSV bewees hij vervolgens van toegevoegde waarde te kunnen zijn in de Eerste Divisie. In zijn contract bij NEC was een clausule opgenomen dat hij mocht vertrekken, waar wij graag gebruik van maken."