Met 40 km per uur door de Drechttunnel Bij Hendrik-Ido-Ambacht kon hij aan de kant worden gezet.

Een 49-jarige man uit Polen reed zaterdagmiddag rond 16:35 uur in plaats van met 100 km per uur, met een gestaag gangetje van 40 km per uur over de A16 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht.

De politie had meerdere meldingen gekregen over de zeer langzaam rijdende auto. Het voertuig zou de Drechttunnel in de richting van Rotterdam gereden zijn. Bij Hendrik-Ido-Ambacht kregen agenten ‘m te pakken en kon het voertuig op de vluchtstrook aan de kant worden gezet. Bij de controle bleek de man bijna vier keer meer alcohol te hebben gedronken dan is toegestaan. De man moest zijn rijbewijs inleveren. Hij moet later nog voor de rechter verschijnen.