Wijbenga en Kurvers kandidaat-wethouders VVD Rotterdam

Bas Kurvers en Bert Wijbenga zijn de kandidaat-wethouders voor de VVD in Rotterdam. Kurvers wordt verantwoordelijk voor Bouwen, Wonen en Energietransitie. Eerder wel al bekend dat Wijbenga wethouder Buitenruimte, Handhaving, Integratie en Samenleving wordt.

Kurvers vindt dat er meer woningen beschikbaar moeten komen voor middeninkomens. "Het is voor mensen met een normaal salaris veel te moeilijk om in Rotterdam een huis te vinden", zegt Kurvers. "Ik vind het een grote eer om te werken aan de oplossing van dit grote probleem."

Kurvers werkte eerder voor de gemeente Rotterdam als

plaatsvervangend afdelingshoofd strategie, beleidsmedewerker Jeugdwerkloosheid en programmamanager Werk en Inkomen.

De afgelopen vier jaar was hij directeur van het Werkplein Hart van West-Brabant. Tot 2017 zat hij voor de VVD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, waar hij het woord voerde over ruimtelijke ordening en woningbouw.

Wijbenga

Al eerder werd bekend dat Wijbenga wethoude r Buitenruimte, Handhaving, Integratie en Samenleving zou worden. Hij moet ook eerste loco-burgemeester worden.

Wijbenga noemt de post als wethouder na 25 jaar politiewerk en zeven jaar bij Woonbron 'een logische stap'. "De kwaliteit van leven moet verder omhoog in onze prachtige stad."

Karremans

Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD, vindt Wijbenga en Kurvers de beste en meet getalenteerde bestuurders die de VVD te bieden heeft. "Wijbenga en Kurvers zijn resultaatgerichte aanpakkers. Ze gaan voor hardwerkende Rotterdammers het verschil maken."