Excelsior haalt verdediger Oude Kotte

Thomas Oude Kotte speelt aankomend seizoen bij Excelsior. De 22-jarige centrale verdediger tekent een contract voor drie seizoenen bij de Kralingers. Hij komt over van Vitesse, waar hij de afgelopen tien jaar speelde.

Oude Kotte maakte vooral minuten bij de beloftenploeg van Vitesse, die uitkomt in de Derde Divisie Zondag. Afgelopen seizoen was de verdediger zeven keer actief in de Eredivisie, onder andere in wedstrijden tegen Excelsior en Sparta.

Na Maarten de Fockert, Sonny Stevens en Robin van der Meer is Oude Kotte de vierde defensieve aanwinst voor Excelsior. Inclusief middenvelder Jerdy Schouten en aanvaller Denis Mahmudov zijn er in totaal al zes nieuwkomers.