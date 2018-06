Heimwee naar '88: Nederland werd 30 jaar geleden Europees kampioen

Nederland doet dit jaar niet mee aan het WK, maar maandag is het wel precies dertig jaar geleden dat Nederland het EK won in 1988. In het Oude Luxor Theater in Rotterdam is daarom deze maandagavond de talkshow 'Heimwee naar ‘88 - herbeleef het historische EK’.

Jan Dirk Stouten blikt met onder meer Kees Jansma, die het toernooi voor de NOS op de voet volgde, terug op dit kampioenschap. Ook Erwin Koeman, Hans van Breukelen en Wim Kieft, die Nederland naar de halve finale kopte, zijn aanwezig. Het wordt een terugblik met unieke beelden, anekdotes, muziek en mystery guests.

Kaartjes

Het krijgen van kaartjes voor die uitverkochte finale is Stouten het beste bijgebleven. Om zes uur 's morgens ging hij met een vriend al naar het stadion waar de finale gespeeld zou worden, in de hoop om toch nog kaartjes op de kop te kunnen tikken. "Maar er waren nog 30 duizend anderen, dus we waren zeker niet de enige en de eerste. Ook in het centrum was het heel erg druk", vertelt hij maandagochtend op Radio Rijnmond.

"Toen we terug gingen naar het stadion, hoorden we dat Duitsers die met kaartjes uit hun auto stapten, in elkaar waren geslagen. Ik had toen de ingeving om langs de weg te gaan staan en te wapperen met 200 mark. Binnen een paar minuten hadden we kaartjes en waren we bij de finale.”

West-Duitsland

Kees Jansma was erbij als verslaggever voor de NOS. Voor hem was het hoogtepunt niet de finale, maar de halve finale tegen West-Duitsland. Zijn ouders kwamen toen op uitnodigen van de spelers naar de wedstrijd kijken.

“Voor mijn vader was het van levensbelang dat we van West-Duitsland wonnen. Als je terugkijkt, was het zwaar overtrokken onzin, maar dat was het toen niet: er heerste toen nog zoveel sentimenten en emoties. Het was een zwaar beladen wedstrijd", zegt Jansma. "Ik zal hun gezicht nooit meer vergeten toen we uiteindelijk wonnen.”

Heimwee naar '88

Maandagavond kan er in het Oude Luxor weer even teruggekeken worden naar de tijd dat heel Nederland achter Oranje stond en feest vierde.

“Het was een prachtige historische periode die steeds meer waarde krijgt, juist omdat die misschien nooit meer terug komt. Die heimwee naar die tijd hebben we allemaal wel”, zegt Jansma.