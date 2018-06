Onderzoeksraad bekijkt olielekkage Botlek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een verkennend onderzoek in naar de olielekkage in de Botlek, afgelopen weekeinde. Dat meldt de Onderzoeksraad.

Een tankschip lekte zaterdagmiddag 220 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam. Het schip was tegen een steiger van LBC Tank Terminals gevaren en lek geslagen.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt de eigenaar van de tanker aansprakelijk. Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald.