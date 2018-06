Deel dit artikel:











Men at Work krijgt uitstel van betaling Men at Work is gevestigd onder meer aan de Oude Binnenweg in Rotterdam.

Kledingwinkelketen Men At Work gaat mogelijk failliet. De winkel met onder meer vestigingen in Dordrecht en Rotterdam heeft uitstel van betaling gekregen. Ook is er een bewindvoerder aangesteld.

Eerder kwamen al berichten naar buiten dat het bedrijf in financiële problemen zit. De webshop van het bedrijf is al dicht. Men At Work heeft 27 winkels in Nederland. In deze regio zitten die in Dordrecht en Rotterdam. Men at Work heeft ook drie filialen in België.