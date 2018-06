Deel dit artikel:











Hennepkwekerij met 1116 planten in Heerjansdam De politie stuitte op de kwekerij na een anonieme tip. Foto: Politie Drechtsteden buiten.

In een pand aan de Dorpsstraat in Heerjansdam is dit weekend een hennepkwekerij gevonden. Het gaat om een kwekerij van 1116 oogstrijpe planten.

De politie kwam de planten op het spoor na een anonieme tip. De kwekerij is ontmanteld en afgevoerd. Er is nog geen verdachte aangehouden.