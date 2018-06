Streekvervoer vanaf woensdag voor 72 uur plat

De landelijke staking van het streekvervoer gaat woensdag door. Dat meldt vakbond CNV. De staking gaat drie dagen duren.

In onze regio gaan medewerkers van Arriva, Qbuzz, Connexxion en RET 72 uur lang staken. Van RET staan alleen de streekbussen stil. Het stadsvervoer valt namelijk onder een andere cao.

Doel van de acties is een nieuwe cao voor 12 duizend werknemers in het openbaar vervoer, met een goede loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

“We realiseren ons heel goed dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen heeft voor de reizigers. Toch hopen we op enig begrip hiervoor", meldt CNV. "Het gaat hier niet alleen om de chauffeurs, maar ook om veiligheid en service voor de reizigers. De roosters zijn gewoon te krap, het is teveel gejaag allemaal, dat kan en moet beter.”