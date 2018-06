Deurloo: 'Had Epke opnieuw laten turnen'

Turner Bart Deurloo pakte afgelopen weekend op liefst vier onderdelen de nationale titel. Op de meerkamp, vloer, ringen en zijn specialiteit aan de rek. Zijn titel op de rekstok kreeg extra aandacht, omdat Epke Zonderland bij zijn oefening een leertje los zag schieten en dus niet verder kon. ''Op een Nederlands kampioenschap zou ik zeggen: laat hem opnieuw turnen. Wat maakt het uit?'', aldus Deurloo.

De 27-jarige Rotterdammer geeft aan dat iedereen binnen het team er ook vrede mee zou hebben gehad. ''Natuurlijk het hoort erbij. Als dit op een internationaal toernooi gebeurt, dan is het klaar vind ik. Dan is het pech en dat kan gebeuren. Ze hanteerden de regels uiteindelijk goed en dat zegt ook iets over de professionaliteit van het toernooi.''

Zonderland deed uiteindelijk alsnog zijn oefening opnieuw, maar dat telde niet meer mee voor de punten. Voor Deurloo was het, met vier gouden en één zilveren medaille, in ieder geval een geslaagd toernooi. De pijlen zijn nu gericht op de internationale toernooien, zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen van Tokyo in 2020.

Hij zal zich wel minder gaan richten op de rekstok. ''Vorig jaar kon ik drie toestellen doen en heb ik heel veel rek gedaan. Je zag dat het veel stabieler werd. Ik moet nu allrounden voor het team en daardoor kan ik minder trainen op de rek. Het grootste doel is met het team naar de Spelen. Ik kan wel individueel goud willen, maar ik moet me toch eerst kwalificeren. En dat is het makkelijkst met het team.''

Bekijk hierboven het volledige interview met meervoudig Nederlands kampioen Bart Deurloo.