1500 woningen in Krimpen aan den IJssel zitten maandagmiddag zonder stroom. Onder meer twee kerken en het Krimpenerwaard College zijn getroffen.

De stroomstoring begon even voor half twee in de omgeving van het Tournooi. De oorzaak van de problemen is nog niet bekend. Monteurs van Stedin zijn bezig om de stroomvoorziening te herstellen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.