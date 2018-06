Werkplaats Daniël den Hoed ontmanteld

De patiënten zijn allang verhuisd, het geld voor de elektronenmicroscoop is binnen en de verhuizing van de Daniël den Hoedkliniek naar het Erasmus MC is bijna afgerond. Maar toch wordt er deze week nog hard gewerkt in het oude pand van kliniek aan de Groene Hilledijk: ook voor de machinewerkplaats is een bestemming gevonden.

Alle machines en materialen waarmee de kliniek al die jaren onderhouden werd, gaan naar WALHALLAb. "Dat is een werk- en leerplek voor jongeren met allerlei achtergronden en talenten. Van techniek tot design, van dronetechnologie tot fashion", vertelt oprichter Marco Mout op Radio Rijnmond.

De leer- en werkplek is blij met de spullen die ze van de kliniek krijgen. Het initiatief slaat aan en wint prijzen, maar subsidie krijgen ze niet omdat ze geen onderwijsinstelling zijn.

"Het is voor ons altijd een enorme zoektocht om aan goede spullen te komen. Vier weken geleden kregen wij ineens een telefoontje vanuit het Daniel den Hoed, met de vraag of wij hun machinewerkplaats over zouden willen nemen. We zijn gaan kijken en ik dacht: 'dit is once in a lifetime'."

Verhuizen

Maar toch bezorgde de gulle gift Mout kopzorgen. Want hoe moet hij al die spullen verhuizen en op de juiste plek krijgen? WALHALLAb heeft locaties in Zutphen, Groningen en Arnhem.

"Het was een nachtmerrie. We hebben op dit moment zelfs paardentrailers uit Groningen staan. Die nemen lastafels, lasmachines en smeltmachines voor lood en zo mee."

Met alle spullen in goede staat te demonteren en op de juiste bestemming te krijgen, dacht Mout eind van de week klaar te zijn. Maar nu hij aan de slag is gegaan, denkt hij dat het langer gaat duren.

"Wat ik heel tof vindt van het Erasmus en Daniel den Hoed is dat we zo ongelooflijk veel support krijgen. Toen we hier binnenkwamen met allemaal jongens en meiden was het gelijk 'misschien hebben we nog wel meer voor jullie. We hebben nog stellingkasten, kunnen jullie die gebruiken?'. Die kosten ons - als we ze zelf moeten aanschaffen - zo'n zes- tot zevenhonderd euro per stuk. Het is bijna ontroerend."

Alleen de onderhoudsmachines en -materialen gaan naar WALHALLAb, de medische apparatuur is al naar gespecialiseerde bedrijven gegaan.