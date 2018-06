Rayhi: 'Kan me bij Sparta beter ontwikkelen dan bij NEC'

Sparta versterkte zich maandag met twee spelers van competitiegenoot en concurrent NEC: Suently Alberto en Mohamed Rahyi. Opvallend, omdat vooral Rahyi het afgelopen seizoen vaak in actie kwam voor de Nijmegenaren. ''Voor mijn gevoel kan ik me bij Sparta beter ontwikkelen'', aldus de 23-jarige buitenspeler.

Rayhi kon ook bij de nummer drie van het afgelopen eerste divisie-seizoen blijven.''Ik had daar nog een contract liggen die ik kon tekenen, maar ik heb bewust voor Sparta gekozen. Ik was heel duidelijk in mijn keuze. We hebben een leuke groep en een leuke staf. Ik voel me hier goed. Ik ken dit stadion goed, want ik heb hier mijn debuut en eerste goal in het betaalde voetbal gemaakt.''

Ook voor Alberto is het bekend terrein. De 22-jarige verdediger kwam in de jeugd voor Sparta uit, waarna hij via PSV bij NEC belandde. ''Ik heb een minder jaar gehad. Mijn eerste gesprekken bij Sparta waren positief en ik zag voor mezelf een nieuwe start. Ik wil hier laten zien dat ik een goede speler ben en dat ik belangrijk kan zijn voor de club'', aldus Alberto.

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met de nieuwelingen van Sparta. Ook technisch manager Henk van Stee legt zijn keuze voor dit tweetal uitgebreid uit.