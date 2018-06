Deel dit artikel:











Eerste training Feyenoord in bijna lege Kuip Slechts een paar honderd toeschouwers bij de eerste training van Feyenoord

Feyenoord is maandag officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. De Rotterdammers trainden 's-ochtends besloten op het nieuwe trainingscomplex 1908 en in de middag was de training in De Kuip toegankelijk voor publiek. Maar er kwamen maar een handje vol supporters op af.

De fans die wel naar het stadion waren gekomen zagen onder meer de nieuwe aanwinst Yassin Ayoub in het nieuwe thuisshirt. Onder meer ook Robin van Persie, Eric Botteghin en Jerremiah St. Juste lieten hun gezicht op de grasmat van De Kuip zien. De Nederlandse (jeugd)internationals Justin Bijlow, Tonny Vilhena en Steven Berghuis ontbraken nog op de training. Bijlow meldt zich donderdag bij Feyenoord en Vilhena en Berghuis sluiten volgende week maandag weer aan. Ook de WK-gangers Nicolai Jørgensen, Renato Tapia, Brad Jones, Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat waren er logischerwijs niet bij. Zij krijgen na de uitschakeling van hun land drie weken vakantie.