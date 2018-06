Deel dit artikel:











Ayoub: 'Doelstelling is een basisplek veroveren' Yassin Ayoub

Yassin Ayoub kon lange tijd uitkijken naar zijn eerste training in het Feyenoord-shirt. De van FC Utrecht overgekomen voetballer tekende in januari al een vierjarig contract bij de Rotterdammers, maar maandag was zijn eerste officiële werkdag. ''Heel simpel: een basisplek veroveren'', zegt Ayoub over zijn persoonlijke doelstelling.

De middenvelder is naar eigen zeggen goed ontvangen binnen de groep. ''Ik heb met iedereen een praatje kunnen maken en een beetje kunnen lachen met ze. De jongens zijn heel relaxt. Het voordeel is dat ik de helft van de jongens al ken.'' In de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen wordt er traditioneel aan de conditie gewerkt. ''Ik houd niet van lopen, maar ik ben wel iemand die kán lopen'', zegt Ayoub met een glimlach. ''Dus dan doe ik het ook. Ik houd ervan om de bal aan mijn voeten te hebben, maar zo'n voorbereiding heb je nodig om in het seizoen te komen.'' Marokko Ayoub maakt momenteel geen deel uit van de Marokkaanse selectie op het WK. ''Het was zeker een teleurstelling, maar als ik de selectie zie dan kan ik het wel begrijpen. Ze spelen wel aardig, alleen de punten zitten niet mee. Ik had het ze echt heel erg gegund. Ik was nu één van de supporters en zat voor de televisie te schelden.'' Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Yassin Ayoub.