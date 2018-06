Deel dit artikel:











'Duurt nog weken voordat de haven olievrij is' Bij de Maeslantkering verrijst een tent om besmeurde vogels op te vangen

Gespecialiseerde schepen hebben in de Rotterdamse haven inmiddels de helft van de stookolie opgeruimd die zaterdag was gelekt door een schip van Odfjell. Het gaat om plakkaten olie die naar verhouding makkelijk uit het water te halen zijn. Volgens het Havenbedrijf duurt het vermoedelijk nog weken voordat alle smurrie is opgeruimd.

Door de lekkage van ruim tweehonderd ton zwarte stookolie zijn veel vogels besmeurd. Om de dieren schoon te maken komt er een tent bij de Maeslantkering in Maassluis. Daar komen vanaf maandagavond de eerste vogels aan. Bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid zitten al zeker 250 zwanen uit het vervuilde gebied. Ook tientallen schepen zijn smerig geworden. Voor binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat ingericht in de Geulhaven. Later komt hier nog zo'n wasstraat voor zeeschepen bij.