Deel dit artikel:











Politie pakt tweede verdachte op voor fatale schietpartij Sandelingplein De eerste verdachte was al direct opgepakt. Foto:MediaTV

Een 32-jarige Rotterdammer is als tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Zino Ignasia. De 30-jarige Ignasia werd vrijdag 15 juni doodgeschoten in zijn woning aan het Sandelingplein in Rotterdam-Bloemhof.

De verdachte is maandagmiddag op straat aangehouden in Krimpen aan den IJssel. De politie heeft daarnaast een woning in Krimpen aan den IJssel en in Rotterdam doorzocht. De eerste verdachte is op de dag van het incident direct aangehouden. Hij zit nog vast.