Van Bronckhorst: 'Jammer dat de opkomst tegenviel'

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn eerste twee trainingen van het seizoen 2018/2019 erop zitten. De eerste was besloten en naar de open training in De Kuip kwamen slechts vijfhonderd supporters. ''Jammer dat dat tegenviel, maar ik ben blij met de mensen die er vandaag waren'', aldus de hoofdtrainer van Feyenoord.

Van Bronckhorst liep maandagochtend het hagelnieuwe trainingscomplex op. ''Het is fantastisch om te beginnen op het nieuwe complex. Ik loop daar al een aantal weken rond. We hebben topvelden en alle mogelijke rust. Alle voorzieningen zijn er. Het moet alleen nog een ziel krijgen en dat komt er alleen door daar te werken''





Vejinovic

De Rotterdamse coach ging op de persconferentie ook in op de interesse van AZ in Marko Vejinovic. De middenvelder werd vorig seizoen door Feyenoord uitgeleend aan de Alkmaarders, maar raakte snel zwaar geblesseerd. ''Vejinovic is in verre onderhandeling met AZ, ik verwacht dat die transfer snel rond gaat komen", aldus Van Bronckhorst.